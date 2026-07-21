Erste Schätzungen: Fluence Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fluence Energy wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 814,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 602,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,129 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 3,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at