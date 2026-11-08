Fluence Energy Aktie
WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035
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08.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fluence Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fluence Energy veröffentlicht voraussichtlich am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,452 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,05 Prozent auf 812,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fluence Energy noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,255 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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