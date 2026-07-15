Erste Schätzungen: Fluidra präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fluidra wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,567 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fluidra ein EPS von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 693,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 662,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,930 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,22 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at