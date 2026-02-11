Erste Schätzungen: Fluidra zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fluidra äußert sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fluidra im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,204 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 478,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 464,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,730 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,20 Milliarden EUR, gegenüber 2,14 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at