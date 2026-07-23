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WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fluor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fluor lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 14,81 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,92 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,59 USD je Aktie, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 16,11 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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