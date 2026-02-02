Erste Schätzungen: Fluor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fluor wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD gegenüber 10,57 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,26 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 12,30 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 15,75 Milliarden USD im Vergleich zu 16,32 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

