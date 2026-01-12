Erste Schätzungen: Flushing Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Flushing Financial wird voraussichtlich am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,350 USD je Aktie gegenüber -1,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 31,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Flushing Financial einen Umsatz von 47,3 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,050 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 241,0 Millionen USD, gegenüber 405,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at