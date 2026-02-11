Erste Schätzungen: Flutter Entertainment legt Quartalsergebnis vor

Flutter Entertainment wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Flutter Entertainment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,66 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 16,62 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

