Erste Schätzungen: Flutter Entertainment präsentiert Quartalsergebnisse

Flutter Entertainment wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,617 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 18,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,85 Milliarden USD gegenüber 3,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,21 USD je Aktie, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 31 Analysten durchschnittlich bei 17,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

