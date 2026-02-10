Erste Schätzungen: Flywire stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Flywire gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,010 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,31 Prozent erhöht. Damals waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 23,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 144,6 Millionen USD gegenüber 117,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,105 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,020 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 598,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 492,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at