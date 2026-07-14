FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FMC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
FMC lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FMC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,222 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FMC 0,530 USD je Aktie eingenommen.
FMC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 894,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, wohingegen im Vorjahr noch -17,880 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,47 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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