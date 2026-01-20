FMC Aktie

WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: FMC legt Quartalsergebnis vor

FMC wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FMC noch -0,130 USD je Aktie verloren.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,22 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FMC für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,15 Milliarden USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD im Vergleich zu 2,72 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 3,94 Milliarden USD, gegenüber 4,25 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

