Erste Schätzungen: FMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FMC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,381 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll FMC mit einem Umsatz von insgesamt 745,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,82 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -17,880 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,70 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at