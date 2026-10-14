FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FMC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FMC lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,107 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FMC -4,520 USD je Aktie verloren.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 60,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 542,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 868,5 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -17,880 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FMC Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: FMC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: FMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: FMC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: FMC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: FMC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FMC Corp.
Aktien in diesem Artikel
|FMC Corp.
|7,33
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.