Erste Schätzungen: FMC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FMC lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,107 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FMC -4,520 USD je Aktie verloren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 60,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 542,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 868,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -17,880 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at