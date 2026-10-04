F.N.B Aktie
WKN: 919910 / ISIN: US3025201019
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04.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FNB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FNB wird voraussichtlich am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 475,7 Millionen USD gegenüber 689,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,95 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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