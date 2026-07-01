Erste Schätzungen: FNB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FNB äußert sich voraussichtlich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,421 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FNB 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll FNB nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 468,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 679,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 1,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at