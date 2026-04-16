Fomento Econom. Mexica Aktie
WKN: 914505 / ISIN: MXP320321310
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fomento Econom Mexica präsentiert Quartalsergebnisse
Fomento Econom Mexica öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 MXN gegenüber 0,960 MXN im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 203,89 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,82 Milliarden MXN umgesetzt.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,53 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,20 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 894,93 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 840,95 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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