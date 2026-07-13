Erste Schätzungen: Fomento Econom Mexica stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fomento Econom Mexica wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,96 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fomento Econom Mexica noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 MXN in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,36 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Fomento Econom Mexica für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 225,21 Milliarden MXN aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,17 MXN, gegenüber 5,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 900,26 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 840,95 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at