Erste Schätzungen: Fomento Econom Mexica verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fomento Econom Mexica wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,70 MXN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,46 Prozent erhöht. Damals waren 1,95 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,73 Prozent auf 220,24 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Econom Mexica noch 208,31 Milliarden MXN umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,35 MXN im Vergleich zu 6,49 MXN im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 823,25 Milliarden MXN, gegenüber vorherig erwirtschafteten 781,59 Milliarden MXN.

Redaktion finanzen.at