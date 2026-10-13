Fomento Economico Mexicano Aktie

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WKN: 915671 / ISIN: US3444191064

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fomento Economico Mexicano informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fomento Economico Mexicano öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 19,78 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Economico Mexicano 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 229,17 Milliarden MXN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 11,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 98,20 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,71 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 902,99 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 43,80 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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