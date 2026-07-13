Fomento Economico Mexicano Aktie

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WKN: 915671 / ISIN: US3444191064

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fomento Economico Mexicano stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fomento Economico Mexicano wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 19,66 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Fomento Economico Mexicano einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 225,26 Milliarden MXN für Fomento Economico Mexicano, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 10,82 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,76 MXN, gegenüber 2,71 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 899,93 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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