WKN: 915671 / ISIN: US3444191064

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fomento Economico Mexicano stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fomento Economico Mexicano lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 27,02 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 220,24 Milliarden MXN betragen, verglichen mit 10,37 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 73,49 MXN. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 823,25 Milliarden MXN, nachdem im Fiskaljahr zuvor 42,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

