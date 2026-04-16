Fomento Economico Mexicano Aktie

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WKN: 915671 / ISIN: US3444191064

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fomento Economico Mexicano zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fomento Economico Mexicano präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 14,48 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fomento Economico Mexicano noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 204,42 Milliarden MXN, was einem Umsatz von 9,59 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 85,41 MXN, wohingegen im Vorjahr noch 2,71 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 894,75 Milliarden MXN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 43,80 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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