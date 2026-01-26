Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

Bilanz ante portas 26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ford Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ford Motor veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

Ford Motor lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ford Motor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,173 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,21 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 43,51 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 182,19 Milliarden USD, gegenüber 184,99 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ford Motor Co.

Analysen zu Ford Motor Co.

15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Ford Motor Co. 11,40 -0,63% Ford Motor Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

