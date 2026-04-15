Erste Schätzungen: Ford Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ford Motor lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ford Motor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,199 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 5,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 43,06 Milliarden USD gegenüber 40,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 189,09 Milliarden USD, gegenüber 187,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at