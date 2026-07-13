Erste Schätzungen: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Ford Motor-Bilanz.

Ford Motor präsentiert in der voraussichtlich am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,346 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ford Motor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,44 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD aus. Im Vorjahr waren -2,060 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 185,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 187,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at