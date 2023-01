Erste Schätzungen: Forestar Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Forestar Group lässt sich voraussichtlich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Forestar Group die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,592 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Forestar Group ein EPS von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,62 Prozent auf 286,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Forestar Group noch 407,6 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,52 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at