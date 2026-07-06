Erste Schätzungen: Forestar Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Forestar Group wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Forestar Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 437,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,29 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at