Forgent Power Solution a Aktie

Forgent Power Solution a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4224U / ISIN: US34631F1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Forgent Power Solutions A präsentiert Quartalsergebnisse

Forgent Power Solutions A präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Forgent Power Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,199 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 62,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 283,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 461,2 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A- 25,64 5,86% Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen