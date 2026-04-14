Erste Schätzungen: FormFactor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FormFactor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,438 USD. Dies würde einem Zuwachs von 447,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FormFactor 0,080 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 225,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 31,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 908,0 Millionen USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at