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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FormFactor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FormFactor lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,609 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,57 Prozent auf 240,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 963,5 Millionen USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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