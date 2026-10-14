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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FormFactor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FormFactor präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,863 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 331,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 270,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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