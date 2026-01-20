Erste Schätzungen: FormFactor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FormFactor wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,349 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FormFactor 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 210,3 Millionen USD gegenüber 189,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,890 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 780,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 763,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at