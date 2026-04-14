Erste Schätzungen: FormPipe Software AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FormPipe Software AB wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,150 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FormPipe Software AB ein EPS von 0,090 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 59,9 Millionen SEK – ein Minus von 56,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FormPipe Software AB 139,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,465 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 9,12 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 242,4 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at