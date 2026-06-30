Erste Schätzungen: FormPipe Software AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FormPipe Software AB wird sich voraussichtlich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK gegenüber 0,010 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll FormPipe Software AB mit einem Umsatz von insgesamt 61,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 56,30 Prozent verringert.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,410 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,12 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 246,4 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 243,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at