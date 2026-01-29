Forrester Research Aktie

Forrester Research für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903998 / ISIN: US3465631097

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Forrester Research vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Forrester Research wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,213 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Forrester Research in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 103,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 108,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, gegenüber -0,300 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 399,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 432,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Forrester Research Inc.

Analysen zu Forrester Research Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Forrester Research Inc. 6,30 -3,82%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

