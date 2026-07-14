Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fortinet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fortinet öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
39 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,745 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
36 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 41 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,15 USD je Aktie, gegenüber 2,42 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 40 Analysten durchschnittlich bei 7,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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