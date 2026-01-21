Erste Schätzungen: Fortinet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fortinet wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

38 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,741 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fortinet in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 38 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD, gegenüber 2,26 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 37 Analysten durchschnittlich auf 6,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,96 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at