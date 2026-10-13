Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fortinet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fortinet wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
41 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,858 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 38 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,06 Milliarden USD – ein Plus von 19,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortinet 1,72 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD, gegenüber 2,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 41 Analysten auf durchschnittlich 8,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,80 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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