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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fortis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fortis äußert sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,771 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,760 CAD erwirtschaftet worden.

Fortis soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,82 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,61 CAD, während im vorherigen Jahr noch 3,40 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,12 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,17 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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