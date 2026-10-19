Erste Schätzungen: Fortis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fortis präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,902 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fortis ein EPS von 0,810 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,81 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,61 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,40 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 12,64 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 12,17 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at