Erste Schätzungen: Fortive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fortive stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,705 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fortive ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 1,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 4,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,16 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at