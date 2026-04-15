Erste Schätzungen: Fortive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fortive veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,645 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortive noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,52 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD, gegenüber 1,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 4,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at