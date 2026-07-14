Erste Schätzungen: Fortive öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fortive wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,704 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fortive in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 4,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at