Erste Schätzungen: Fortive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fortive wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,837 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fortive ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fortive für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 4,13 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at