Fortrea Holdings Aktie
WKN DE: A3ECGB / ISIN: US34965K1079
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fortrea legt Quartalsergebnis vor
Fortrea wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,216 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fortrea in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 671,6 Millionen USD im Vergleich zu 701,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,844 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -10,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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