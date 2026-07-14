Erste Schätzungen: Fortrea veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fortrea wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,181 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fortrea -4,140 USD je Aktie verloren.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 647,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 710,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,806 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -10,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at