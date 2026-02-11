Erste Schätzungen: Fortrea zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fortrea wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,169 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,680 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 697,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fortrea für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 665,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,509 USD je Aktie, gegenüber -3,670 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at