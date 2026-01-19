Erste Schätzungen: Fortum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fortum lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fortum im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,244 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,390 EUR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fortum in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,44 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,839 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,30 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,33 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,80 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at