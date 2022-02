Erste Schätzungen: Fortum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fortum präsentiert in der voraussichtlich am 03.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,764 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fortum 0,430 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,49 Milliarden EUR gegenüber 21,28 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,92 EUR im Vergleich zu 2,05 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 69,19 Milliarden EUR, gegenüber 49,02 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at